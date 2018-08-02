На юге Германии задержали предполагаемого члена "Джебхат ан-Нусры*"

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Власти ФРГ задержали предполагаемого члена террористической группировки "Джебхат ан-Нусра*" в федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщила немецкая генпрокуратура.

Как уточняется в пресс-релизе, речь идет о 36-летнем гражданине Сирии Хамаде А. Мужчина также подозревается в нарушении закона о контроле над вооружением. В его доме прошел обыск.

Предполагается, что Хамад А. присоединился к группировке не позднее февраля 2013 года. Изначально он занимался подготовкой взрывчатых веществ, а позже занял административную должность в структурах группировки.

В конце февраля в той же земле по запросу генеральной прокуратуры был задержан еще один предполагаемый член террористической организации "Джебхат ан-Нусра*" — 33-летний гражданин Сирии Абдул Саттар А. И. Ранее в феврале генпрокуратура ФРГ предъявила обвинения трем гражданам Сирии, которые также подозревались в членстве в "Джебхат ан-Нусре*".

* Террористическая организация, запрещена в России