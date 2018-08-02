В США четыре города подали в суд на Трампа за "саботаж" ObamaCare

ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Четыре города США подали в суд на президента Дональда Трампа — по версии представителей этих штатов, глава государства "саботирует" работу системы медицинского страхования ObamaCare, названную так в честь экс-президента Барака Обамы, сообщает издание Hill в четверг.
Четыре города — Балтимор, Чикаго, Колумбус и Цинциннати — подали иск в федеральный суд штата Мэриленд, утверждая, что действия, которые предпринимает Трамп против данной системы, противоречат Конституции США.
В частности, указывается, что правительство сократило объем финансирования в части информационной поддержки людей, которые намерены стать участниками данной системы страхования.
Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа отказалась защищать в суде ключевые и наиболее популярные льготы, которые предоставила американцам реформа здравоохранения, проведенная Бараком Обамой. Речь идет о запрете страховщикам отказывать гражданам в страховке на основании существовавших ранее заболеваний или повышать цену полиса, основываясь на возрасте и состоянии здоровья застрахованного. На суде, где ряд штатов протестуют против остающихся в силе положений реформы Obamacare, представители минюста США заявили, что не станут защищать эти нормы.
В результате реформы Obamacare американцев обязали под угрозой штрафа покупать медстраховку и повысили налоги на здравоохранение, а в обмен предложили субсидии и расширение помощи бедным. Реформа предусматривала также меры по усилению конкуренции и сокращению стоимости медицинского обслуживания, но не преуспела в этом отношении. Во многих штатах число страховщиков на индивидуальном рынке резко сократилось, а цены на страховые полисы резко выросли.
Жители США тратят на медицину рекордные 18% самого высокого в мире ВВП. Обе партии в конгрессе признают необходимость дальнейшего реформирования системы здравоохранения. При этом республиканцы обвиняют демократов в том, что они под предлогом улучшения системы повышают налоги и снижают конкуренцию. Демократы утверждают, что весь республиканский план по здравоохранению представляет собой не что иное, как план по снижению налогов для богатых.