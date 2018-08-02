В ЮАР прокуратура рассмотрит дело жены экс-президента Зимбабве

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Прокуратура Южно-Африканской Республики займется рассмотрением дела жены экс-президента Зимбабве Роберта Мугабе об избиении девушки в отеле Йоханнесбурга, заявила министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Линдиве Сисулу.

В августе 2017 года власти ЮАР завели дело об избиении в отношении супруги Мугабе. Потерпевшая Габриэлла Энджелс обратилась в полицию после того, как Грейс Мугабе якобы избила ее удлинителем в отеле Йоханнесбурга, где девушка находилась в компании сыновей первой леди. Однако спустя несколько дней Мугабе был предоставлен дипломатический иммунитет, который позволил ей избежать судебного преследования.

"Министерство международных отношений и сотрудничества ЮАР обязано подчиниться решению суда, согласно которому дипломатический иммунитет Мугабе потерял юридическую силу… В связи с этим дело об избиении будет передано на рассмотрение в прокуратуру" — заявила министр, слова которой приводит правительственное новостное агентство ЮАР.

Ранее 30 июля Высокий суд южноафриканской провинции Гаутенг постановил отменить решение о предоставлении дипломатического иммунитета бывшей первой леди Зимбабве Грейс Мугабе, поскольку данное решение противоречит конституции. Энджелс, в свою очередь, заявляла, что в случае отмены дипломатического иммунитета Мугабе правозащитники хотели бы возобновить судебное разбирательство.