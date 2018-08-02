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В мире

Жара в Финляндии: необычные рекорды и тревожные прогнозы

(обновлено: 17:17 02.08.2018)
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© AFP 2018 / Lehtikuva/Roni RekomaaДевушки прыгают в море в Хельсинки. 30 июля 2018 годаДевушки прыгают в море в Хельсинки. 30 июля 2018 года
© AFP 2018 / Lehtikuva/Roni Rekomaa

ХЕЛЬСИНКИ, 2 авг — РИА Новости. Необычно жаркое для Финляндии лето, которое уже установило несколько рекордов, как по температуре воздуха, так и температуре воды в Балтийском море, увеличило продажи воды, мороженого и даже такого не очень привычного для страны товара как кондиционеры, заставив правительство задуматься о последствиях дальнейшего возможного изменения климата.

Начиная с мая в Финляндии установилась не свойственная для страны жаркая погода. Май стал самым теплым месяцем в истории метеонаблюдений, а число жарких дней с температурой 25 градусов и выше составило 14, сообщал ранее Финский метеорологический институт. В июне жарких дней было девять, а в июле — 27. Температура воды в Балтийском море также бьет рекорды, достигнув 25 июля +27 градусов у острова Утё, а в среднем в Финском заливе вода прогрелась до 25 градусов. При этом в 2017 году на территории всей Финляндии не было ни одного дня, когда температура воздуха достигла бы 30-градусной отметки.

Вода и мороженое "с колес"

"Жара особенно заметно увеличила спрос на безалкогольные напитки, например, на питьевую воду. Также увеличились продажи специальных (спортивных) напитков, предотвращающих дегидратацию", — рассказала РИА Новости представитель одного из крупнейших производителей напитков в Финляндии, компании Hartwall Риитта Салева-Шёблом.

Работа электроподстанции. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Во всех крупнейших торговых сетях Финляндии: S-Group, Kesko и Lidl, подтвердили РИА Новости, что безалкогольные напитки и вода уже около месяца поступают на полки магазинов "с колес".

"Продажи воды в литрах даже чуть более чем удвоились по сравнению с прошлым годом. Безалкогольные напитки также продавались на 40% больше, чем прошлым летом. В июле различные виды воды в литрах увеличили продажи на 50% и более, по сравнению с прошлым годом", — отметил представитель S-Group Кари Хаса.

Как отмечает корреспондент агентства, отделы супермаркетов по продаже безалкогольной продукции и мороженного в последние две недели часто пустуют, а вода пользуется повышенным спросом.

"Повышенный спрос привел к перебоям с поставками отдельных видов мороженого и вафельных трубочек. Продажи с июня выросли примерно на 40-50% по сравнению с прошлым годом", — рассказала продавец мороженого в специализированном киоске у станции Тиккурила Айга Карьялайнен.

© AFP 2018 / Lehtikuva/Roni RekomaaМолодые люди лежат у моря в Хельсинки. 30 июля 2018 года
© AFP 2018 / Lehtikuva/Roni Rekomaa
Молодые люди лежат у моря в Хельсинки. 30 июля 2018 года

Жителей просят экономить воду

Из-за небывалой жары на большинстве водохранилищ снизился уровень поступления грунтовых вод, а гидрологи просят жителей относиться к водопроводной воде бережно.

Лесные пожары. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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"Уровень грунтовых вод на данный момент составляет от пяти до сорока сантиметров ниже обычного в зависимости от региона. Недостаток воды наблюдается по всей стране. Это явление все чаще наблюдается по всему миру из-за глобального потепления и изменения климата. Поэтому мы просим жителей экономить воду", — приводится в пресс-релизе Центра окружающей среды Финляндии цитата специалиста Мирьям Орвомаа.

Ночь в прохладе

Привычные для россиян кондиционеры еще пару лет назад в Финляндии отсутствовали — в них не было необходимости. Торговые сети их просто не продавали. В этом году данная группа товаров появилась в магазинах бытовой техники.

Женщина водитель. Архивное фото
© Fotolia / milanmarkovic78
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"Мы начали продавать кондиционеры в этом году. И не прогадали. Думаю, что по итогам года, мы сильно удивим рынок", — рассказал представитель строительного гипермаркета Bauhaus.

В городских отелях наблюдается необычное явление — пожилые постояльцы на ночь. "Пожилые люди, которые живут с нами по соседству, приходят к нам ночевать из-за прохладного кондиционированного воздуха в номерах. Для нас это новое явление. Но ночь в прохладе — сегодня мечта многих финнов", — рассказал менеджер отеля Helkan в Хельсинки Юкка Райсанен.

Существующая в центре финской столицы муниципальная система водяного централизованного охлаждения также пользуется повышенным интересом.

"Необычно жаркая погода повысила интерес жителей к подключению к централизованной системе водяного кондиционирования", — отмечают в мэрии Хельсинки.

© AFP 2018 / Lehtikuva/Mikko StigМестные жители на пляже в Ваасе, на западе Финляндии. 9 июля 2018 года
© AFP 2018 / Lehtikuva/Mikko Stig
Местные жители на пляже в Ваасе, на западе Финляндии. 9 июля 2018 года

Тревога за пиво и морошку

Жара и засуха уже изменила сроки поставок многих традиционных и сезонных для Финляндии ягод. Необычно рано стартовали в стране продажи клубники. Из-за засухи они же и завершились ранее обычного.

Жара в Милане, Италия. Архивное фото
© AP Photo / Luca Bruno
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"Урожай черники по всей стране останется средним. Засуха мешает росту ягод. Урожай обещает таким образом быть ниже среднего, и ягоды останутся некрупными, прежде всего это касается южной Финляндии. Не стоит ожидать обилия брусники. Каким будет урожай морошки, пока предсказать сложно", — отмечает Центр природных ресурсов LUKE.

Из-за жары страну ждет снижение урожая ячменя и как следствие – возможное подорожание пива.

"Жаркая погода высушила поля по всей Финляндии. Ожидается, что урожай ячменя в южных регионах страны будет на 40 % меньше, чем в прошлом году, что приведет к подорожанию сырья. Также качество ячменя может ухудшиться", — отмечает начальник отдела поставок крупнейшей в Северных странах компании по продаже солода Viking Malt Санна Кивеля.

Правительство задумалось о расходах

Длительная жаркая погода ведет к увеличению смертности среди пожилых людей до 20%. Данная погода особенно опасна для людей старше 75 лет, сообщает финский центр здравоохранения и социального развития THL.

Хостесс подают чай. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicolas Asfouri
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"Подобные погодные условия более опасны для женщин, чем для мужчин. Теплорегулирующая способность организма ухудшается с возрастом, и таким образом увеличивается риск обезвоживания. Риск смертности особенно велик у людей, у которых имеются заболевания, связанные с нарушениями кровообращения и дыхательной системы, проблемы психического характера и нервной системы. Также увеличивается риск среди пожилых людей, живущих в одиночестве", — говорится в сообщении.

Министр по делам семьи и образования Анника Саарикко предложила рассмотреть вопрос подготовки к изменению климата и выделении финансов на случай непредвиденных обстоятельств в дальнейшем потеплении в стране.

"Необходимо быть готовым к различным погодным условиям. В Финляндии должны быть готовы построить такие помещения, где прохладно летом и тепло зимой", — отмечает министр.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в Финляндии будет незначительно снижаться, но останется не ниже 20 градусов.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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wassermine
17 июля вода на берегу Чёрного моря в г.Алупка на пляже детского санатория "Южнобережный" (рядом с "Испанской деревней") была +13 по Цельсию ... Бодрячок!
17:56
02.08.2018
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Юрий Владимирович
Идёт перераспределение тепла а не изменение климата как дуют в уши "учёные" климатологи. Вот за Уралом на месяц или позже пришло лето, а то что пришло назвать летом можно с натяжкой... средняя температура по больнице всегда нормальная...
17:20
02.08.2018
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