СМИ: В Испании во время драки с торговцами ранили американского туриста

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Американский турист был тяжело ранен в результате драки с уличными торговцами в среду вечером на площади Пласа-де-Каталунья в Барселоне, сообщает газета Vanguardia со ссылкой на источники в полиции.

Сообщается, что драка произошла около 21.50 по местному времени (22.50 по мск). По данным издания, турист защищал женщину, которая вступила в перепалку с уличными торговцами из-за того, что не могла пройти с детской коляской через развернувшуюся на улице ярмарку.

По заявлению полиции, один из торговцев ударил туриста ремнем с пряжкой и повредил бедро. Глубокий порез вызвал артериальное кровотечение, поэтому пострадавшего отправили в больницу. Источники в полиции сообщают, что мужчина уже находится в стабильном состоянии и вскоре будет выписан.

Как сообщили местные власти, правоохранительные органы Каталонии начали расследование случившегося. По данным издания, задержаний по этому делу пока не было произведено.