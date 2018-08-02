Чиновнице горсовета Херсона обеспечили охрану после нападения

КИЕВ, 2 авг – РИА Новости. Полиция предоставила охрану чиновнице Херсонского горсовета, на которую было совершено нападение, сообщила в четверг пресс-служба Национальной полиции Украины со ссылкой на первого замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина.

Ранее полиция сообщила, что неизвестный облил работницу городского совета в украинском Херсоне концентрированной серной кислотой. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована. Правоохранители завели уголовное дело по статье "умышленное тяжкое повреждение с целью запугивания", позже статью переквалифицировали на "покушение на убийство". Позднее чиновница уехала долечиваться в Киев.

"Следователь полиции Херсонской области, в производстве которого находится это дело, вынес постановление о применении мер безопасности в виде физической охраны потерпевшей… Следствие продолжается. Думаю, в ближайшее время это преступление будет раскрыто, а виновные — привлечены к ответственности", — приводит слова Аброськина пресс-служба.

Для организации работы и оказания помощи в раскрытии этого преступления в Херсон направлены представители главного следственного управления и департамента стратегических расследований Нацполиции, созданного для борьбы с проявлениями организованной преступности.