ВИЛЬНЮС, 2 авг — РИА Новости. Лидер оппозиционной парламентской партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" Габриелюс Ландсбергис не поддерживает инициативу своих коллег признать бывшую Коммунистическую партию Литвы (КПЛ) преступной организацией.

В среду члены оппозиционной фракции "Союз Отечества-Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис представили проект закона, цель которого — признать бывшую Компартию Литвы преступной организацией. В проекте предусматриваются определенные обязательства: желающим стать кандидатом на пост президента, члена парламента или Европарламента, члена местного самоуправления в своей анкете или биографии в обязательном порядке необходимо будет указывать свою принадлежность к КПЛ.

"Я это расцениваю как раскол, в то время как общество нуждается в идеях, которые объединяли бы, сплачивали, вселяли в людей надежду и проложили путь к будущему. Я лично не согласен, это не позиция партии, это лишь мнение одного члена партии и не исключено, что это способ напомнить о себе, особенно в ходе подготовки к выборам", — заявил в четверг Ландсбергис агентству BNS.

Он отметил, что будет призывать партию не поддерживать данный проект.

В 1989 году КПЛ вышла из состава КПСС, в 1990 года была переименована в Демократическую партию труда, позже присоединилась к социал-демократической партии. Прибалтийские политики неоднократно высказывались на тему "советской оккупации". Так, летом 2016 года министры юстиции Литвы, Латвии и Эстонии потребовали от Москвы "компенсировать ущерб от жестоких преступлений" и выступить с осуждением внешнеполитического курса СССР начала 1940-х годов.

Руководство России неоднократно заявляло, что ни о какой оккупации стран Балтии в 1940 году со стороны СССР не может быть и речи. Ранее МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.