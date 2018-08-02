ГПУ назвала условие, при котором возможен обмен Рубана

КИЕВ, 2 авг – РИА Новости. Обмен главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана на украинцев, которые находятся в Донбассе в плену у ополченцев, теоретически возможен только после вынесения ему приговора по делу о подготовке теракта в центре Киева, заявил на брифинге в четверг генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Ранее Генпрокуратура и Служба безопасности Украины завершили досудебное расследование уголовного дела в отношении Владимира Рубана и депутата Верховной рады Надежды Савченко. Адвокат Рубана — Валентин Рыбин заявил в четверг, что его подзащитный предлагал правоохранителям обменять его на двух украинцев, которые находятся в Донбассе в плену у ополченцев.

"Такая возможность у него будет сразу после вынесения приговора. Если украинский суд примет сторону обвинения и поддержит наши доказательства, вынесет законное решение, то кончено, осужденные могут стать теоретически предметом обмена. В каком, отношении, на кого, в какой пропорции (может быть обмен – ред.), решать точно не Рубану, и точно не его адвокату", — заявил Луценко.

Рубан был задержан СБУ в марте при попытке выехать из неподконтрольной Киеву территории Донбасса на подконтрольную территорию. Как утверждают в ведомстве, в машине у него было большое количество оружия. Украинские спецслужбы подозревают Рубана в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия, суд ранее арестовал его на два месяца.