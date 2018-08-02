Эксперт назвал условие снижения напряженности между Ираном и Израилем

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Возвращение миротворцев ООН в район Голанских высот снижает вероятность возникновения ирано-израильского вооруженного конфликта, заявил РИА Новости старший научный сотрудник центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Евсеев.

Как ранее сообщил начальник главного оперативного управления генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской, миротворцы ООН в четверг в сопровождении российской военной полиции совершили первое за шесть лет патрулирование в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах.

"Возвращение миротворцев снижает вероятность силового противостояния между Ираном и Израилем: между армией обороны Израиля и проиранскими вооруженными формированиями в Сирии", – сказал Евсеев.

По его словам, патрулирование свидетельствует о том, что в этом районе уже нет радикалов, а также о том, что Россия и Израиль выполняют взятые на себя обязательства по этому вопросу. Он также напомнил об израильских сообщениях, по которым Израиль требовал отвода проиранских вооруженных формирований на расстояние порядка 80 километров от границы, чтобы нельзя было задействовать тяжелые системы реактивного залпового огня.

"Начало работы миротворцев способствует тому, что эта часть Сирии становится относительно мирной, как и сирийско-иорданская граница. Там наблюдается стабилизация, и я думаю, что по мере того, как миротворцы начнут контролировать всю эту границу, озабоченность Израиля уменьшится, и он снизит концентрацию войск со своей стороны", – считает эксперт.

По мнению Евсеева, теперь Тель-Авив и Дамаск будут воздерживаться от взаимных провокаций и ударов, которые нацелены в том числе на то, чтобы втянуть Израиль в сирийский конфликт.