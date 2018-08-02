Эксперт назвал условие снижения напряженности между Ираном и Израилем

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Возвращение миротворцев ООН в район Голанских высот снижает вероятность возникновения ирано-израильского вооруженного конфликта, заявил РИА Новости старший научный сотрудник центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Евсеев.
"Возвращение миротворцев снижает вероятность силового противостояния между Ираном и Израилем: между армией обороны Израиля и проиранскими вооруженными формированиями в Сирии", – сказал Евсеев.
По его словам, патрулирование свидетельствует о том, что в этом районе уже нет радикалов, а также о том, что Россия и Израиль выполняют взятые на себя обязательства по этому вопросу. Он также напомнил об израильских сообщениях, по которым Израиль требовал отвода проиранских вооруженных формирований на расстояние порядка 80 километров от границы, чтобы нельзя было задействовать тяжелые системы реактивного залпового огня.
По мнению Евсеева, теперь Тель-Авив и Дамаск будут воздерживаться от взаимных провокаций и ударов, которые нацелены в том числе на то, чтобы втянуть Израиль в сирийский конфликт.