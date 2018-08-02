На юге Афганистана трое детей погибли после подрыва на мине

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. По меньшей мере трое детей погибли, двое, включая взрослого, пострадали в четверг в результате подрыва мотоцикла на мине в провинции Кандагар на юге Афганистана, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на полицию.

По данным полиции, люди ехали на мотоцикле, когда под ними разорвалась мина. Сообщается, что полиция прибыла на место взрыва, раненые были госпитализированы.

По данным агентства, это уже второй подобный инцидент в провинции Кандагар за сутки. В среду три человека погибли и еще трое пострадали, когда автомобиль, в котором они находились, подорвался на мине.