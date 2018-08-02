В Италии у "налоговика" босса "Коза ностра" конфисковали имущество и активы

РИМ, 2 авг — РИА Новости. Правоохранительные органы Италии конфисковали имущество и финансовые активы на сумму более 60 миллионов евро у предпринимателя и эксперта в налоговой сфере Джованни Савалле, который подозревается в связях с могущественным боссом "Коза ностра" Маттео Мессиной Денаро, считающимся одним из самых опасных преступников в мире.
В числе конфискованного имущества — территория бывшего гостиничного комплекса Kempisky в Мадзара-дель-Валло.
Маттео Мессина Денаро по кличке Тощий входит в список десяти наиболее опасных преступников мира, находящихся в розыске. В течение многих лет он является главарем ряда могущественных организованных преступных группировок, действующих на Сицилии. После ареста "крестного отца" мафии Бернардо Провенцано в апреле 2006 года он стал одним из самых влиятельных боссов "Коза ностра", а, возможно, и ее новым лидером.