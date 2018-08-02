Латвия в огне: лесные пожары могут потушить только дожди

РИГА, 2 авг — РИА Новости. Крупные лесные пожары в Латвии участились в последнее время из-за сильной и продолжительной жары. Пожарные службы не могут справиться со всеми возгораниями и надеются на дожди, сообщили РИА Новости в Государственной пожарно-спасательной службе.

По некоторым оценкам, ущерб от лесных пожаров может составить десятки миллионов евро.

Жара лесу не друг

Последние три недели в Латвии установилась нетипичная для республики погода — температура воздуха днем не опускается ниже +30 градусов. Некоторые эксперты считают, что погодные условия стали причиной возникновения ряда очагов возгорания.

Полторы недели назад в Талсинском районе Латвии было зафиксировано возгорание на торфянике. В течение нескольких дней огонь перекинулся и на лес. К настоящему моменту пожар не потушен, огнем охвачено более тысячи гектаров леса и торфяников.

Чтобы потушить пожар, Латвия обратилась за иностранной помощью, но страны ЕС не смогли предоставить технику, поскольку сильные пожары бушуют также в других европейских странах. На призыв о помощи откликнулась Белоруссия, которая отправила в Латвию вертолет.

Эксперты считают, что потушить пожар в Талсинском районе не удастся до наступления осени, когда в Латвии начнутся дожди. Сложность тушения пожара торфяников заключается в том, что они горят изнутри.

Параллельно с этим крупные пожары возникли еще в нескольких местах Латвии, в частности в Национальном парке Кемери в Юрмале. Там площадь возгорания составила чуть более 10 гектаров, и пожарным удалось в течение нескольких дней справиться с огнем.

В среду, 1 августа, стало известно о пожаре на болотах в Раматской волости, которая находится рядом с эстонской границей. В настоящий момент эксперты пытаются определить площадь возгорания, которая, по их словам, является "очень большой".

В четверг крупный пожар начался на Гаргродском болоте в Салской волости Латвии (100 километров от Риги), его площадь составляет 20-30 гектаров, сообщил журналистам представитель Госслужбы леса (ГСЛ) Зигмунд Яункикис.

"Горят и лес, и болото. На месте работают сотрудники ГСЛ, Государственной пожарно-спасательной службы и земессарги (латвийская добровольная вооруженная организация, являющаяся частью Национальных вооруженных сил — ред.)", — сказал Яункикис.

По его словам, пламя тушат при помощи пожарной техники, вертолеты пока не задействованы.

Представители Государственной пожарно-спасательной службы Латвии призывают жителей страны быть особо осторожными. В такую засушливую погоду пожар в лесу может спровоцировать даже выброшенная бутылка с водой — проходящие через нее солнечные лучи могут поджечь траву. Также пожарные призывают не выбрасывать окурки в лесу и не разжигать костры в непредназначенных для этого местах.

Ущерб может составить миллионы евро

В правительстве Латвии пока не могут назвать точную цифру ущерба, причиненного пожарами, но полагают, что она будет значительной.

"Ущерб подсчитывается", — сказали РИА Новости в кабмине.

К примеру, ущерб от пожара на Адажском военном полигоне в начале лета, когда общая площадь пожара составила 770 гектаров, составил 1,357 миллиона евро.

Не трудно подсчитать, во сколько обойдется пожар, который уничтожил несколько десятков тысяч гектаров леса.

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