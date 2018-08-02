Порошенко подписал поправку об апелляции в законе об Антикоррупционном суде

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал положение об апелляции в законе о Высшем антикоррупционном суде, оно обеспечит эффективное начало работы как самого суда, так и его апелляционной палаты, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.
"Изменения, вносимые в закон "О судоустройстве и статусе судей" и закон "О Высшем антикоррупционном суде", позволяют обеспечить эффективное начало работы и дальнейшее функционирование Высшего антикоррупционного суда, в том числе его апелляционной палаты, и станут существенным шагом в вопросе противодействия коррупции в Украине", — говорится в сообщении.
Согласно принятой Радой правке апелляция дел, которые сейчас находятся на рассмотрении в общих судах, будет рассматриваться в апелляционной палате Антикоррупционного суда.
Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки. В частности, премьер-министр Украины Владимир Гройсман говорил о первом полугодии, в Нацбанке прогнозировали получение транша уже осенью.