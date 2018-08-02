Порошенко подписал поправку об апелляции в законе об Антикоррупционном суде

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал положение об апелляции в законе о Высшем антикоррупционном суде, оно обеспечит эффективное начало работы как самого суда, так и его апелляционной палаты, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

Верховная рада в июне приняла президентский закон о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине. Его создание является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда для предоставления очередного транша кредита. Верховная рада в середине июля изменила положение об апелляции в законе об Антикоррупционном суде.

"Изменения, вносимые в закон "О судоустройстве и статусе судей" и закон "О Высшем антикоррупционном суде", позволяют обеспечить эффективное начало работы и дальнейшее функционирование Высшего антикоррупционного суда, в том числе его апелляционной палаты, и станут существенным шагом в вопросе противодействия коррупции в Украине", — говорится в сообщении.

Согласно принятой Радой правке апелляция дел, которые сейчас находятся на рассмотрении в общих судах, будет рассматриваться в апелляционной палате Антикоррупционного суда.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.

Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки. В частности, премьер-министр Украины Владимир Гройсман говорил о первом полугодии, в Нацбанке прогнозировали получение транша уже осенью.