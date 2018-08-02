На Филиппинах задержали поддерживавшего боевиков проповедника

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Мусульманского проповедника задержали в среду по делу о взрыве на юге Филиппин, в результате которого погибли 11 человек, сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на местных властей.

Инцидент произошел во вторник в городе Ламитан в районе гражданских вооруженных территориальных сил. Взорвались самодельные бомбы, установленные в фургоне. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая организация "Абу Сайяф", связанная с ИГ*.

По данным телеканала, 58-летний Индалин Джаинул был задержан за незаконное владение взрывчатыми веществами после того, как у него нашли осколочную гранату. Полиция считает, что он имел отношение ко взрыву.

По данным властей, сейчас идет подготовка обвинений в адрес Джаинула за многочисленные убийства и причинение множества серьезных ранений.

"Абу Сайяф" основана в начале 1990-х годов на средства, полученные от главаря террористической группировки "Аль-Каида"* Усамы бен Ладена. Филиппинская разведка оценивает численность "Абу Сайяф" менее чем в 400 человек (в 2005 году — 510 человек). В начале 2004 года организация совершила крупнейший в истории Филиппин теракт — взорвала выполнявший внутренний рейс паром "Суперферри-14". Жертвами последовавшего за взрывом пожара тогда стали свыше 200 человек.

*Запрещённая в России террористическая организация