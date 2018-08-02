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Верховный суд Грузии отказался рассматривать дело священника-отравителя

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© РИА Новости / РухкянПерейти в фотобанкПанорама Тбилиси. Архивное фотоПанорама Тбилиси. Архивное фото
© РИА Новости / Рухкян
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ТБИЛИСИ, 2 авг – РИА Новости. Верховный суд Грузии не принял в производство дело протоиерея Георгия Мамаладзе, осужденного на девять лет за подготовку убийства секретаря-референта Католикоса-Патриарха всея Грузии Шорены Тетруашвили и незаконное приобретение-хранения огнестрельного оружия. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II на праздновании Дня независимости Грузии в Тбилиси
© Sputnik
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Грузинский священник приговорен к 9 годам заключения за подготовку убийства
Священнослужителя задержали 10 февраля 2017 года в Тбилисском аэропорту, откуда он должен был вылететь в Германию. Там на лечении находился Католикос-Патриарх Илия II, которого, среди прочих, сопровождала Тетруашвили. По данным следствия, в багаже Мамаладзе обнаружили цианид натрия, а в квартире — кустарно изготовленное огнестрельное оружие и шесть патронов. В сентябре 2017 года Тбилисский городской суд приговорил его к девяти года тюрьмы, а в феврале приговор оставил в силе апелляционный суд.

В Верховном суде пояснили, что кассационная жалоба допустима, если в ней представлены правовые проблемы, решение которых способствует развитию права и формированию однородной судейской практики.

"Жалоба не удовлетворяла критериям допустимости, предусмотренным статьей 303 Уголовно-процессуального Кодекса Грузии. Кассационная палата посчитала, что решение палаты по уголовным делам Тбилисского апелляционного суда от 13 февраля 2018 года является законным и виновность осужденного лица вне разумных сомнений была доказана стандартом представленных доказательств", — говорится в сообщении суда.

Позиция Патриархии Грузии, в связи с делом Мамаладзе, станет известна в ближайшее время. Этот вопрос Мамаладзе обсудят на заседании Священного Синода, которому придется решить, лишать Мамаладзе сана протоиерея или нет.

"Так как суд уже завершен и Верховный суд посчитал дело завершенным, естественно, мы, архиереи, соберемся, проанализируем и поставим вопрос о том, является ли (Мамаладзе — Sputnik.) жертвой, виновным. У нас уже, так сказать, развязаны руки и ноги, чтобы поставить эти вопросы перед Синодом", — сказал митрополит Вани и Багдади, владыка Антон в интервью телеканалу Rustavi2.

Семья, а также адвокаты Мамаладзе не согласны с решением Верховного суда и собираются обжаловать приговор в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

"Это прямое задание определенных лиц, в том числе представителей прокуратуры и Патриархии, чтобы не принять (жалобу — ред.) даже на рассмотрение. Это позорный факт. У Верховного суда не было оснований для этого. Мы обязательно пойдем в Страсбург, все это обжалуем, и для Синода лучше было бы выслушать протоиерея, вместо того, чтобы что-то обсуждать", — сказал брат протоиерея Торнике Мамаладзе в интервью Rustavi2.

Арест Мамаладзе стал одним из самых резонансных дел в новейшей истории Грузии. Адвокаты бывшего протоиерея, а также часть грузинского общества выразили недоверие следствию. Адвокаты были уверены, что всю правду о деле общество узнает на суде, однако на основе ходатайства прокуратуры все судебные заседания закрыли.

Тогда прокуратура объяснила это тем, что к делу приобщена информация, полученная из мобильного телефона обвиняемого, которая содержит детали интимной жизни бывшего протоиерея, и ее распространение могло нанести урон Грузинской православной церкви, пользующейся высоким авторитетом в обществе.

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