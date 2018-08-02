Сайт избиркома Зимбабве подвергся кибератаке, сообщили СМИ

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Сайт избирательной комиссии Зимбабве подвергся хакерской атаке, сообщает газета Herald Zimbabwe.
В Зимбабве в понедельник прошли всеобщие выборы. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. Во вторник избирательная комиссия сообщила, что уверена в достоверности результатов прошедших выборов. В среду избирательная комиссия сообщила, что правящая партия Зимбабве "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF) получила большинство мест в нижней палате парламента страны по результатам голосования.
В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии ZANU-PF. До выборов эту должность занял бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства.