Сайт избиркома Зимбабве подвергся кибератаке, сообщили СМИ

Женщина на избирательном участке в поселке Макокоба во время всеобщих выборов в Зимбабве. Архивное фото

Женщина на избирательном участке в поселке Макокоба во время всеобщих выборов в Зимбабве. Архивное фото

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Сайт избирательной комиссии Зимбабве подвергся хакерской атаке, сообщает газета Herald Zimbabwe.

"Хакеры совершили атаку на сайт избирательной комиссии Зимбабве в разгар подсчета голосов… Комиссия отключила сайт в течение 11 минут после атаки", — сообщает газета.

В Зимбабве в понедельник прошли всеобщие выборы. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. Во вторник избирательная комиссия сообщила, что уверена в достоверности результатов прошедших выборов. В среду избирательная комиссия сообщила, что правящая партия Зимбабве "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF) получила большинство мест в нижней палате парламента страны по результатам голосования.

Итоги президентских выборов избирком пока не объявлял, но кандидат от оппозиции Нельсон Чамиза уже заявил о своей победе на выборах главы государства.

В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии ZANU-PF. До выборов эту должность занял бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства.