Американцам рекомендовали не посещать район в Хараре, где прошли протесты

Полиция во время протеста в Хараре в Зимбабве. 1 августа 2018

Полиция во время протеста в Хараре в Зимбабве. 1 августа 2018

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Посольство США в Зимбабве призывает американских граждан воздержаться от посещения района в столице страны Хараре, где накануне происходили протестные акции, в ходе которых погибли три человека, сообщается на сайте дипломатической миссии.

На фоне объявления результатов выборов в парламент в среду в Хараре начались акции протеста. В столице были слышны выстрелы. Для разгона протестующих полиция Зимбабве применила слезоточивый газ и водяные пушки, в город прибыла военная техника. По данным полиции, в ходе протестных акций погибли три человека.

"Из-за большого числа демонстраций и сообщений о выстрелах в центральном деловом районе (Хараре) посольство США призывает американских граждан избегать посещения этого района", — говорится в заявлении миссии.

Посольство советует гражданам США оставаться "дома или по месту проживания в безопасности как можно дольше" в связи с тем, что "политическая ситуация в стране остается неопределенной". В случае необходимости покинуть место пребывания посольство рекомендует придерживаться безопасных знакомых маршрутов и передвигаться в светлое время суток.

В Зимбабве в понедельник прошли всеобщие выборы. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. В среду избирательная комиссия сообщила, что правящая партия Зимбабве "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF) получила большинство мест в нижней палате парламента страны по результатам голосования. Итоги президентских выборов избирком пока не объявлял. Между тем, кандидат от оппозиции Нельсон Чамиза заявил о своей победе на выборах главы государства.