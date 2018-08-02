МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Наблюдательная миссия Содружества наций (объединение бывших британских владений) осудила "чрезмерное применение" силы со стороны властей Зимбабве для разгона протестных акций в столице страны Хараре, в ходе которых погибли три человека, сообщается в заявлении миссии.

"Мы категорически осуждаем чрезмерное применение силы против невооруженных мирных граждан и хотим призвать все стороны к сдерживанию", — говорится в заявлении экс-президента Ганы Джона Драмани Махамы, возглавляющего наблюдательную миссию.

Миссия также призвала избирательную комиссию Зимбабве "без промедления" объявить результаты прошедших в стране всеобщих выборов, так как "отсрочка создает условия для спекуляции среди жителей страны о возможной подтасовке результатов".

В Зимбабве в понедельник прошли всеобщие выборы. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. В среду избирательная комиссия сообщила, что правящая партия Зимбабве "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF) получила большинство мест в нижней палате парламента страны по результатам голосования. Итоги президентских выборов избирком пока не объявлял. Кандидат от оппозиции Нельсон Чамиза заявил о своей победе.

На фоне объявления результатов выборов в парламент в среду в Хараре начались акции протеста. В столице были слышны выстрелы. Для разгона протестующих полиция Зимбабве применила слезоточивый газ и водяные пушки. Кроме того, в город прибыла военная техника. По данным полиции, в ходе протестных акций погибли три человека.

Зимбабве присоединилось к Содружеству наций в 1980 году после обретения независимости и вышло из него в 2003 году во время правления президента Роберта Мугабе. В мае текущего года стало известно, что Зимбабве подало заявку на возвращение в Содружество наций.

Содружество наций (Британское Содружество) — это объединение 53 независимых государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты, а также Мозамбик и Руанда. Совокупное население стран Содружества составляет более двух миллиардов человек. Главой Содружества является британский монарх (в настоящее время – королева Великобритании Елизавета II).