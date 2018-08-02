В США подали иск против Трампа из-за условий содержания мигрантов в тюрьмах

Женщина из Гватемалы со своим ребенком по дороге в иммиграционный центр в Макаллене, штат Техас, США. Архивное фото

Женщина из Гватемалы со своим ребенком по дороге в иммиграционный центр в Макаллене, штат Техас, США. Архивное фото

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Правозащитники подали иск против администрации президента США Дональда Трампа, иммиграционно-таможенной полиции США (ICE) и федерального бюро тюрем в связи с условиями содержания в тюрьмах нелегальных мигрантов, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведущей правозащитной организации США "Американский союз гражданских свобод" (ACLU).

"ACLU, (неправительственные организации — ред.) Prison Law Office и Civil Rights Education and Enforcement Center сегодня (1 августа) подали иск против администрации президента Трампа, иммиграционно-таможенной полиции и федерального бюро тюрем за нарушение конституционных прав иммигрантов… которые содержатся в тюрьме города Викторвилл в Калифорнии", — говорится в релизе.

"Мы просим суд отдать указание ICE незамедлительно исправить незаконные условия и в конечном итоге перевезти задержанных из тюрьмы", — также говорится в заявлении.

В документе отмечается, что в тюрьме, помимо прочего, задержанным не предоставляется необходимая медицинская помощь, а также нормальная еда.

Из-за политики "нулевой терпимости", объявленной в апреле, американские власти в обязательном порядке задерживают нелегально переходящие границу семьи с детьми, после чего родителей отправляют в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания, поскольку дети не подлежат уголовной ответственности. В мае-начале июня было задержано таким образом более 2 тысяч детей. Вопрос о разлучении семей перерос в масштабный кризис.

Позднее Трамп подписал исполнительный указ, которым предписал по возможности не разлучать детей и родителей при задержании незаконных иммигрантов на границе США. Президент пошел на уступки под давлением оппозиции, части собственных однопартийцев и общественного мнения. Вопрос о разлучении семей спровоцировал нечто вроде политического кризиса в стране незадолго до промежуточных выборов ноября.