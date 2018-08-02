Адвокат генсека ОДКБ не получил ответа о выезде его подзащитного из Армении

ЕРЕВАН, 2 авг – РИА Новости. Адвокат генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова Мигран Погосян заявил РИА Новости, что пока не получил ответа от Специальной следственной службы Армении на ходатайство о согласии на выезде его подзащитного из страны.

"Я пока не получил никакого официального документа, связанного с моим ходатайством, поэтому сегодня утром я подал еще одно заявление в Специальную следственную службу и жду официального ответа в установленном законом порядке", — сказал Погосян.

Специальная следственная служба Армении ранее предъявила обвинение Хачатурову в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд в Ереване освободил Хачатурова под залог.

Его адвокат 30 июля попросил следователей дать согласие на выезд из страны, обязавшись сообщить о местопребывании Хачатурова, а также гарантировав, что он явится по вызову в следственный орган.

Согласно уставу ОДКБ, генеральный секретарь, должностные лица и сотрудники организации являются международными служащими. Генеральный секретарь, члены его семьи, проживающие вместе с ним, если они не являются гражданами государства пребывания, пользуются привилегиями и иммунитетами в объеме, предусмотренном Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.

Пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Тигран Балаян ранее заявил, что армянская сторона "предложила партнерам начать процесс замены генерального секретаря ОДКБ, сейчас вокруг этого вопроса ведутся интенсивные консультации с партнерами".