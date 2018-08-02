На Украине четырех человек подозревают в убийстве участника боев в Донбассе

КИЕВ, 2 авг – РИА Новости. Четверо задержанных стали подозреваемыми по делу об убийстве участника военной операции в Донбассе Виталия Олешко, сообщил в четверг официальный представитель Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Во вторник днем неизвестный застрелил в Бердянске Запорожской области бывшего участника военной операции в Донбассе, известного местного активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат". Правоохранители завели уголовное дело по статье "умышленное убийство" и задержали подозреваемых.

"Четырем лицам сообщено о подозрении по пункту 12 части второй статьи 115 УК Украины в совершении по предварительному сговору группой лиц умышленного убийства активиста в Бердянске Запорожской области", — написал Лысенко в Facebook в четверг.

По его данным, злоумышленники были задержаны в результате спецоперации "Сирена" в день совершения убийства, 31 июля, на стационарном посту полиции в Васильевке Запорожской области.

Лысенко сообщает, что сейчас готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.