Супруга убитого в Киеве Шеремета требует возбудить дело по статье "теракт"

КИЕВ, 2 авг – РИА Новости. Близкие убитого в Киеве журналиста Павла Шеремета жалуются на бездействие генерального прокурора Украины Юрия Луценко в расследовании его гибели и требуют от генпрокуратуры возбудить дело по статье "террористической акт", сообщило в четверг интернет-издание "Украинская правда".

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста.

Основательница и владелица интернет-издания "Украинская правда" гражданская жена Шеремета Алена Притула в феврале 2018 года обратилась к генпрокурору с просьбой расследовать дело как теракт, который привел к гибели человека, однако до 1 августа Луценко на это заявление не отреагировал и досудебное расследование по данной статье не начато.

Уголовный процессуальный кодекс Украины позволяет обжаловать бездействие генпрокурора. В жалобе, поданной адвокатом семьи Шеремета Андреем Мамалыгой в Печерский районный суд Киева, говорится, что Притула просит признать ее потерпевшей и возбудить дело по статье "теракт" по факту гибели Шеремета.

В частности, она попросила суд обязать генпрокурора "безотлагательно внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование по факту совершения уголовного преступления по части третьей статьи 258 Уголовного кодекса Украины, а именно совершение террористического акта 20 июля 2016 года, что привело к гибели Павла Шеремета".