Белоруса задержали за организацию канала незаконной миграции из России в ЕС

МИНСК, 2 авг – РИА Новости. Белорус задержан за организацию канала незаконной миграции из России в страны Евросоюза через территорию Белоруссии, сообщила в четверг пресс-служба погранкомитета республики.

"Тридцать первого июля на российско-украинской границе в железнодорожном пункте пропуска "Суземка" сотрудниками Пограничного управления Федеральной службы безопасности России был выявлен организатор канала незаконной миграции в Евросоюз. Задержание произошло в результате реализации оперативной информации, предоставленной спецподразделением пограничной службы Беларуси", — говорится в сообщении на сайте белорусского ведомства.

По данным пресс-службы, злоумышленник, 57-летний гражданин Белоруссии, находился в межгосударственном розыске. "Мужчина является одним из организаторов канала незаконной миграции из России в страны ЕС через территорию Беларуси. В связи с этим в его отношении в мае 2018 года белорусские пограничники возбудили уголовное дело", — сообщили в ГПК.

Там также отметили, сейчас принимается решение о выдаче мужчины Белоруссии для его привлечения к уголовной ответственности.