В Бельгии националисты хотят, чтобы Пучдемон представлял их на выборах в ЕП

БРЮССЕЛЬ, 2 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Ряд руководящих членов входящей в правительственную коалицию Бельгии националистической партии "Фламандский свободный альянс" (N-VA) хотят видеть экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона в своем избирательном списке на выборах в Европарламент в мае 2019 года.

Как сообщила в четверг телерадиокомпания RTBF, решение партией фламандских националистов еще не принято, но они уже прощупывают почву на тему интереса Пучдемона и его окружения к этой перспективе. "Такой маневр позволил бы N-VA подчеркнуть свое стремление к независимости Фландрии (нидерландоязычного региона Бельгии – ред.)", — отмечает RTBF.

По мнению экспертов, включение Пучдемона в избирательный список N-VA является юридически законным, поскольку граждане ЕС могут участвовать в выборах в другой стране-члене сообщества.

Прибыв в субботу в Брюссель из Германии, где он вынужденно провел около четырех месяцев, Пучдемон заявил, что продолжит заниматься политической деятельностью во имя законных требований каталонцев и пообещал добиваться освобождения всех политических заключенных в Испании, прилагая все необходимые для этого усилия на европейском уровне. При этом он заявил, что, несмотря на поддержку N-VA, одобряющей стремление Каталонии к самоопределению, он не намерен вмешиваться в "политическую реальность Бельгии".

Высший суд немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн ранее постановил завершить процесс об экстрадиции экс-главы женералитета Каталонии Пучдемона, который был задержан в Германии в марте этого года.

Судья ВС Испании Пабло Льярена не согласился на экстрадицию Пучдемона из Германии только на основании обвинений в растрате госсредств, поскольку основным обвинением, предъявленным бывшему главе каталонского правительства в Испании, является организация восстания. Организация восстания в случае, если не было применено оружие, карается согласно испанскому законодательству тюремным заключением от 15 до 25 лет, растрата госсредств в случае хищений более 250 тысяч евро — до 12 лет.