Израиль запретил ввоз топлива в Газу в ответ на атаки со стороны Палестины

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 авг — РИА Новости. Израиль вновь ужесточил блокаду сектора Газа, запретив на неопределенный срок завозить туда топливо в ответ на продолжающиеся палестинские атаки, сообщило министерство обороны страны.

Экономическими санкциями израильтяне добиваются, чтобы палестинцы прекратили беспорядки на границе и перестали запускать воздушные шары с горючими веществами, которые вызывают пожары на юге еврейского государства.

"Министр обороны Авигдор Либерман дал указание запретить на неопределенный срок провоз бензина и газа через КПП "Керем Шалом" в сектор Газа, начиная с сегодняшнего дня (2 августа). Решение было принято в связи с продолжением "огненного террора" и стычек на границе", — говорится в сообщении.

В прошлом месяце Израиль уже блокировал поставки топлива в сектор Газа, но снял эмбарго через неделю в ответ на снижение интенсивности палестинских атак.