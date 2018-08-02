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Турция пообещала США ответ на введение санкций

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© РИА Новости / Алена ПалажченкоАнкара. Турция. Архивное фотоАнкара. Турция. Архивное фото
© РИА Новости / Алена Палажченко

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Анкара ответит на санкции Вашингтона, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Вид на город Анкара. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Глава минюста Турции заявил, что санкции США не смогут ему повредить

"Попытка США ввести санкции в отношении двух наших министров не останется без ответа", — написал Чавушоглу в Twitter.

Турецкое внешнеполитическое ведомство, в свою очередь, призвало США отказаться от "неправильного решения".

"Мы решительно выступаем против санкционного решения минфина США по нашей стране… Мы призываем руководство США отказаться от этого неправильного решения", — говорится в заявлении МИД.

В ведомстве добавили, что действия Вашингтона не могут быть объяснены понятиями права и справедливости, поскольку США неуважительно вмешиваются в юридическую систему Турции, что противоречит сути отношений между двумя странами.

США не добьются выдачи пастора

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу дал понять, что требующие выдачи пастора США не добьются этого при помощи санкций.

"Мы не сможем решить наши проблемы, если администрация США не поймет, что не достигнет своих незаконных требований с помощью таких методов", — написал Чавушоглу в Twitter.

Американские санкции

Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
© REUTERS / Andrew Harnik/Pool
Помпео назвал санкции в отношении турецких министров оправданными
В среду, 1 августа, США ввели санкции против министров юстиции и внутренних дел Турции за причастность к аресту американского пастора Эндрю Брансона. Помимо пастора в заключении находятся и другие американцы, а также граждане Турции, которые работали в дипмиссии США в Турции. Их задержали в октябре 2016 года по подозрению в поддержке движения исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого в Анкаре считают вдохновителем неудавшегося июльского восстания.

На прошлой неделе Дональд Трамп потребовал немедленно освободить пастора-евангелиста Эндрю Брансона или быть готовым к карательным мерам со стороны США. Брансон был задержан в Турции в октябре 2016 года по обвинению в пособничестве организации FETO, которую в Анкаре называют террористической и участвовавшей в подготовке попытки государственного переворота 2016 года.

"Тупиковое состояние"

Сложившийся конфликт является очень серьёзным, считает, как сообщает RT, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский.

"Вопрос в тупиковом состоянии и можно только посочувствовать Брэнсону. Выдавать пастора турки не собираются, но и американцы не собираются идти на поводу. Насколько далеко зайдут взаимные выпады трудно сказать, но вряд ли стороны дойдут до серьёзного разрыва отношений", — считает эксперт.

"Переосмысление региональной политики"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эрдоган заявил, что США могут потерять надежного союзника в лице Турции‍
США стоит готовиться к тому, что власти Турции закроют для американских военных базу Инджирлик, а также в целом пересмотрят свою политику в регионе с учетом напряженности в двусторонних отношениях, считает старший аналитик Центра двухпартийной политики в Вашингтоне Николас Дэнфорт.

"В более широком плане Вашингтон должен начать переосмысление своей региональной политики, от Ирака до Балкан, исходя из того, что минимальный уровень турецкого сотрудничества уже нельзя воспринимать как должное", — полагает аналитик.

Эксперт напоминает, что в последние годы напряженность в отношениях Вашингтона и Анкары была связана с отказом Турции вводить санкции против Ирана и в связи с американской поддержкой сирийских и иракских курдов в совместных операциях против ИГ* (запрещена в РФ).

*Террористическая организация, запрещенная в России

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