В Мексике задержали сбивших военный вертолет членов наркокартеля

МЕХИКО, 2 авг – РИА Новости. Более десяти членов картеля "Халиско — Новое поколение", в том числе ответственные за атаку на военный вертолет в 2015 году, задержаны в Мексике, сообщил уполномоченный по безопасности Ренато Салес Эредия.

"Халиско — Новое поколение" борется за контроль над наркотрафиком в ряде штатов Мексики. Картель громко заявил о себе фактически боевыми действиями в городе Гвадалахара в мае 2015 года. Тогда бандиты даже сбили военный вертолет, в результате чего девять человек погибли.

По словам Эредии, бандиты были пойманы в городе Окотлан и в Канкуне. "Всего в рамках операции "Щит Титан" задержаны 14 человек, из которых шестерых подозревают в обстреле вертолета", — сказал уполномоченный.

Эти люди также причастны к нападению в 2015 году на конвой национальной жандармерии в Халиско, в результате чего погибли пять полицейских и были ранены еще девять.