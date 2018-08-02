Эксперт: Турция может закрыть базу Инджирлик для американских военных

ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. США стоит готовиться к тому, что власти Турции закроют для американских военных базу Инджирлик, а также в целом пересмотрят свою политику в регионе с учетом напряженности в двусторонних отношениях, считает старший аналитик Центра двухпартийной политики в Вашингтоне Николас Дэнфорт.

Отношения США и Турции в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. В среду минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Кризис в политике…

"На данный момент правительство США должно продолжать спокойно искать дипломатическое решение, которое вернуло бы Брансона домой без ущерба для американских ценностей или интересов. В то же время оно должно принять меры по смягчению последствий, если эти усилия окажутся безуспешными", — говорится в опубликованном комментарии эксперта.

Дэнфорт полагает, что шаги, которые должны предпринять США, включают подготовку к возможному закрытию американских военных баз в Турции, таких как аэродром Инджирлик. Сейчас эта база используется США для операции против боевиков группировки "Исламское государство"* в Сирии и Ираке.

"В более широком плане Вашингтон должен начать переосмысление своей региональной политики, от Ирака до Балкан, исходя из того, что минимальный уровень турецкого сотрудничества уже нельзя воспринимать как должное", — полагает аналитик.

Эксперт напоминает, что в последние годы напряженность в отношениях Вашингтона и Анкары была связана с отказом Турции вводить санкции против Ирана и в связи с американской поддержкой сирийских и иракских курдов в совместных операциях против ИГ*. Последних турецкие власти считают связанными с "Рабочей партией Курдистана", которая запрещена и в США.

Кроме того, существенным раздражающим фактором стала закупка Турцией у России систем ПВО С-400 несмотря на возражения США, а также в целом потепление отношений между Анкарой и Москвой.

…и в экономике

Эксперт обращает внимание, что кризис в отношениях США и Турции происходит на фоне проблем в турецкой экономике и падения ее национальной валюты.

"И американо-турецкие отношения, и турецкая экономика находятся на грани драматического кризиса, в то время как турецкое правительство угрожает вызывающим ответом на санкции, а курс турецкой валюты падает", — говорит Дэнфорт.

Центробанк Турции резко увеличил прогноз инфляции в 2018 и 2019 годах на фоне роста цен на продовольствие и нефть, а также из-за девальвации национальной валюты, следует из его июльского инфляционного отчета.

Прогноз роста цен по итогам 2018 года составляет теперь 13,4% против 8,4%, которые были ранее, на 2019 год — 9,3% против 6,5%.

С начала 2018 года турецкая лира потеряла около 22% своей стоимости к доллару на фоне тревог инвесторов о влиянии переизбранного президента Реджепа Тайипа Эрдогана на монетарную политику и призывов турецкого лидера понизить процентные ставки.

*Террористическая организация, запрещенная в России.