Катар опроверг сообщения о запрете хаджа для своих подданных

ДОХА, 1 авг — РИА Новости. Министерство вакууфов и по делам ислама Катара опровергло сообщения саудовских СМИ о запрете для его подданных на совершение хаджа в Саудовскую Аравию в этом году из-за продолжающегося дипломатического кризиса с Эр-Риядом, говорится в сообщении министерства.

"Министерство заявляет, что эти утверждения идут вразрез с действительностью. Существуют подозрения, что попытки использовать обряд хаджа для политических целей продолжаются, и это не прекращалось с тех пор, когда Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн запретили катарским подданным въезжать на их территорию в июне 2017 года", — отмечается в сообщении.

Министерство указало, что некоторое время назад связалось с министерством по хаджу и умре Саудовской Аравии, чтобы разъяснить, с какими трудностями сталкиваются катарские подданные и проживающие в эмирате иностранцы, которые хотят отправиться на хадж, но саудовская сторона не отреагировала на просьбу их устранить. В частности, по информации властей Катара, саудовские власти по-прежнему препятствуют доставке паломников катарскими самолетами и не разрешают министерству вакууфов Катара отслеживать ситуацию с катарскими паломниками во время хаджа. Многие катарские паломники, которые прибыли ранее в Саудовскую Аравию для совершения малого хаджа – умры, не смогли покинуть аэропорт саудовской Джидды и были отправлены на родину.

Кроме того, по мнению министерства, информационная кампания против Катара не прекращалась в соседних странах, что делает пребывание катарских паломников в Саудовской Аравии опасным.

В связи с этим катарские власти призвали Эр-Рияд "прекратить политизировать обряд хаджа и сделать его доступным для катарских паломников".

Один из главных обрядов для мусульман — паломничество к святым местам в Мекке и Медине — пройдет в этом году с 19 по 24 августа. В прошлом году из-за дипломатического кризиса между Эр-Риядом и Дохой и прекращении сообщения между двумя странами катарские паломники не смогли попасть на хадж в соседнюю страну.