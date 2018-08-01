В Мексике нашли "черные ящики" разбившегося самолета

МЕХИКО, 1 авг – РИА Новости. Обнаружены бортовые самописцы потерпевшего во вторник аварию при взлете из города Дуранго в Мексике самолета компании Aeromexico, сообщил генеральный директор управления гражданской авиации страны Луис Херардо Фонсека.

"Черные ящики" уже найдены, они у нас. Это самописец, который фиксирует переговоры в кабине, и другой, который записывает параметры, регистрирует указания и действия пилота в кабине", – заявил Фонсека в эфире радио Noticias MVS

По его словам, сейчас также собираются показания с радаров и записи с камер наблюдения аэропорта Дуранго. "Климатические условия – это фактор, который будет учитываться, но он не определяющий", — заявил Фонсека.

Ранее сообщалось, что причиной падения самолета на ВПП при взлете мог стать сильный порыв ветра. Пассажиры самолета также рассказали о якобы попавшей в него молнии.

Всего в самолете Embraer 190, вылетавшем во вторник из Дуранго в Мехико, находились 103 человека — 99 пассажиров и четыре члена экипажа. Самолет не смог набрать высоту, опустился на ВПП, выехал за ее пределы и загорелся, однако погибших нет. Пострадавшие были доставлены в больницы, но большая часть из них уже выписана по домам.