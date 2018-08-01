В США украинцу грозят десятилетия тюрьмы по подозрению в хакерских взломах

ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Украинцу Федору Гладырю, которого арестовали и содержат под стражей американские власти по подозрению в хакерских взломах, грозят десятилетия тюрьмы, сообщил РИА Новости его адвокат Аркадий Бух.

"Федор Гладырь был арестован и экстрадирован в Соединенные Штаты по обвинению в мошенничестве. Обвинения очень серьезные, и моему клиенту могут грозить десятилетия в тюрьме, если он будет осужден", — сообщил Бух.

Он отметил, что данное дело является "очень сложным", и "пока нет решения, пойдет ли (Гладырь) на сделку с правосудием".

В среду минюст США объявил об обвинениях в кибератаках трех граждан Украины и их причастности к хакерской группировке FIN7, также известной как Carbanak. Сообщается, что граждане Украины Федор Гладырь, Дмитрий Федоров и Андрей Колпаков были арестованы в Европе. Гладырь уже был экстрадирован в США и предстанет перед судом 22 октября. Федоров и Колпаков по-прежнему ожидают экстрадиции, первый — в Польше, второй — в Испании.

Каждого обвиняют по 26 пунктам, в частности, в мошенничестве, взломе компьютеров, краже личных данных. По данным американского ведомства, FIN7 "использовала подставную компанию Combi Security, чей головной офис, предположительно, находится в России и Израиле".