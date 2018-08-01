Президент возложил ответственность за насилие в Зимбабве на оппозицию

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва обвинил оппозиционную партию "Движение за демократические перемены" (MDC) в произошедшем в столице страны насилии, сообщает местная газета Herald.

Ранее в среду сообщалось, что три человека погибли в Зимбабве, где проходят протесты на фоне прошедших выборов. Военная техника прибыла в столицу Зимбабве Хараре, были слышны выстрелы. Для разгона протестующих полиция Зимбабве применила слезоточивый газ и водяные пушки.

Как сообщает газета, Мнангагва заявил, что оппозиционная партия "Движение за демократические перемены" должна нести ответственность за произошедшее насилие, а ее лидер Нельсон Чамиза ответственен за смерти и потерю имущества, которые могут произойти.

В свою очередь представитель Чамизы заявил, что в стране сейчас "непростые времена" и действия армии были "несоразмерными" и "неоправданными", сообщает также агентство Рейтер.

В Зимбабве в понедельник прошли всеобщие выборы. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. Во вторник избирательная комиссия сообщила, что уверена в достоверности результатов прошедших в стране в понедельник выборов, жалоб от кандидатов и политических партий не поступало.

Кандидат от оппозиции Нельсон Чамиза заявил о своей победе на выборах главы государства. Правящая партия Зимбабве "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF) получила большинство мест в нижней палате парламента страны по результатам прошедших в понедельник выборов, сообщила газета Herald со ссылкой на избирательную комиссию.

В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии ZANU-PF. До выборов эту должность занял бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства.