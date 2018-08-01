Министр юстиции Зимбабве обеспокоен из-за протестов в столице

Полиция во время протеста в Хараре в Зимбабве. 1 августа 2018

Полиция во время протеста в Хараре в Зимбабве. 1 августа 2018

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Министр юстиции Зимбабве Зиямби Зиямби (Ziyambi Ziyambi) обеспокоен беспорядками в столице страны Хараре, где люди протестуют после выборов президента, передает телеканал Sabс News.

"Да, я обеспокоен. Если вы посмотрите на обстановку перед выборами, она была очень мирной… Но то, что мы наблюдаем сегодня днем… нарушение деятельности предприятий, разрушенные магазины, разбитые окна", — заявил министр. Он выразил надежду, что оппозиция примет результаты выборов.

Зиямби также сказал, что не обладает информацией о том, что один из протестующих был, предположительно, застрелен армией страны, которая прибыла в столицу.

В интервью каналу eNCA Зиямби также заявил, что армия прибыла в Хараре для поддержания порядка. "Присутствие армии нацелено не на запугивание людей, а на обеспечение поддержания правопорядка. Они там, чтобы помочь полиции. Они там, как народная армия, для обеспечения мира и безопасности", — приводит слова главы ведомства агентство Рейтер.

Агентство также приводит слова представителя полиции Черити Чарамбы (Charity Charamba). В эфире местного телеканала она заявила, что армия прибыла в Хараре по запросу полиции, которая не могла справиться с насилием на улицах.

В Зимбабве в понедельник прошли всеобщие выборы. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. Во вторник избирательная комиссия сообщила, что уверена в достоверности результатов прошедших в стране в понедельник выборов, жалоб от кандидатов и политических партий не поступало.

Кандидат от оппозиции Нельсон Чамиза заявил о своей победе на выборах главы государства. Правящая партия Зимбабве "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF) получила большинство мест в нижней палате парламента страны по результатам прошедших в понедельник выборов, сообщила газета Herald со ссылкой на избирательную комиссию.