В Зимбабве в ходе протестов погибли три человека

Полиция и участники протеста в Хараре в Зимбабве. 1 августа 2018

Полиция и участники протеста в Хараре в Зимбабве. 1 августа 2018

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Три человека погибли в ходе протестов в столице Зимбабве Хараре на фоне выборов, передает местный телеканал SABC News со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось об одном погибшем в Зимбабве, где проходят протесты на фоне прошедших выборов. Военная техника прибыла в Хараре, были слышны выстрелы. Для разгона протестующих полиция Зимбабве применила слезоточивый газ и водяные пушки.

Как сообщает телеканал, в ходе протестов погибли три человека, их личности еще не установлены. Полиция расследует обстоятельства их гибели и приносит свои соболезнования семьям погибших.

В Зимбабве в понедельник прошли всеобщие выборы. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. Во вторник избирательная комиссия сообщила, что уверена в достоверности результатов прошедших в стране в понедельник выборов, жалоб от кандидатов и политических партий не поступало.

Кандидат от оппозиции Нельсон Чамиза заявил о своей победе на выборах главы государства. Правящая партия Зимбабве "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF) получила большинство мест в нижней палате парламента страны по результатам прошедших в понедельник выборов, сообщила газета Herald со ссылкой на избирательную комиссию.

В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии ZANU-PF. До выборов эту должность занял бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства.

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