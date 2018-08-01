В Зимбабве в ходе протестов погибли три человека

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Три человека погибли в ходе протестов в столице Зимбабве Хараре на фоне выборов, передает местный телеканал SABC News со ссылкой на полицию.
Как сообщает телеканал, в ходе протестов погибли три человека, их личности еще не установлены. Полиция расследует обстоятельства их гибели и приносит свои соболезнования семьям погибших.
В Зимбабве в понедельник прошли всеобщие выборы. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. Во вторник избирательная комиссия сообщила, что уверена в достоверности результатов прошедших в стране в понедельник выборов, жалоб от кандидатов и политических партий не поступало.
В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии ZANU-PF. До выборов эту должность занял бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства.
WATCH| Zimbabwe army moves into #Harare as disgruntled voters protest in the capital city. #ZimElections2018 #sabcnews pic.twitter.com/D8AXgGRUyQ— SABC News Online (@SABCNewsOnline) 1 августа 2018 г.