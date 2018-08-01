СМИ назвали возможную причину смерти знаменитого итальянского пса-спасателя

РИМ, 1 авг – РИА Новости. Немецкая овчарка по кличке Каос, которая искала выживших после землетрясения 2016 года в Италии, могла скончаться не от отравления, а от сердечного приступа, сообщает газета Messaggero.

Хозяин пса Фабиано Этторе ранее в субботу разместил в своем Facebook объявление о пропаже животного. Позднее в этот же день тело Каоса было обнаружено в отдаленном и труднодоступном месте в саду дома самого заводчика. По его словам, обстоятельства происшествия "на 99% говорят о том, что речь идет о жестоком отравлении".

Как отмечает издание, "очень вероятно", что причиной смерти собаки-спасателя стала "тяжелая острая патология, возможно, сердечная". Несмотря на то, что получение официальных результатов экспертизы может занять до двух месяцев, "у всех, кто в последние дни смог изучить останки овчарки, не осталось сомнений, медицинская картина совпадает с признаками естественной смерти".

В пользу этой версии говорит тот факт, что карабинеры, прибывшие к дому Фабиано Этторе для расследования обстоятельств гибели Каоса, не обнаружили в округе разбросанных кусков отравленной пищи, которая могла быть использована возможными убийцами как наживка.

Сам заводчик в комментарии итальянскому изданию заявил, что не верит в информацию о естественных причинах кончины своего питомца: "Вот увидите, они еще скажут, что он упал с балкона. Я не верю в эту буффонаду – я верю, что учитывая большой резонанс этой истории, кто-то попытается ее замолчать", — заявил Этторе, который за последние дни получил сотни сообщений со словами поддержки и с соболезнованиями, в том числе от вице-премьера Маттео Сальвини и министра по охране окружающей среды Серджо Косты.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Италии в ночь на 24 августа 2016 года, разрушения были зафиксированы в трех областях: Лацио, Марке и Умбрии. Жертвами стихийного бедствия стали 299 человек, несколько сотен получили ранения, более 4,5 тысячи лишились крыши над головой. По официальным оценкам, ущерб тогда составил около 4 миллиардов евро. Город Аматриче, который стал главным символом этой трагедии, был практически полностью разрушен.