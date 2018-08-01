СМИ назвали возможную причину смерти знаменитого итальянского пса-спасателя

РИМ, 1 авг – РИА Новости. Немецкая овчарка по кличке Каос, которая искала выживших после землетрясения 2016 года в Италии, могла скончаться не от отравления, а от сердечного приступа, сообщает газета Messaggero.
Как отмечает издание, "очень вероятно", что причиной смерти собаки-спасателя стала "тяжелая острая патология, возможно, сердечная". Несмотря на то, что получение официальных результатов экспертизы может занять до двух месяцев, "у всех, кто в последние дни смог изучить останки овчарки, не осталось сомнений, медицинская картина совпадает с признаками естественной смерти".
В пользу этой версии говорит тот факт, что карабинеры, прибывшие к дому Фабиано Этторе для расследования обстоятельств гибели Каоса, не обнаружили в округе разбросанных кусков отравленной пищи, которая могла быть использована возможными убийцами как наживка.
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Италии в ночь на 24 августа 2016 года, разрушения были зафиксированы в трех областях: Лацио, Марке и Умбрии. Жертвами стихийного бедствия стали 299 человек, несколько сотен получили ранения, более 4,5 тысячи лишились крыши над головой. По официальным оценкам, ущерб тогда составил около 4 миллиардов евро. Город Аматриче, который стал главным символом этой трагедии, был практически полностью разрушен.