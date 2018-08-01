Великобритания выбрала темами для СБ ООН в августе КНДР, Сирию и Мьянму

На заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото

На заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото

ООН, 1 авг — РИА Новости. Великобритания, которая в августе стала председателем Совета Безопасности ООН, объявила основными темами работы Сирию, Северную Корею и кризис в Мьянме.

"Кризис рохинджа (в Мьянме), мирный процесс на Ближнем Востоке, Йемен, Сирия, Бурунди, Северная Корея, Ирак", — перечисляется повестка работы Совбеза на август в официальном Twitter британской миссии в ООН. Кроме того, участникам СБ также предстоит обсудить вопросы разрешения конфликтов в мире, миротворческие процессы и борьбу с терроризмом.

UN Security Council members have just agreed their Programme of Work for August.



These are the major issues of international peace and security that will be covered by #UNSC this month.



#⃣ For updates throughout the month and insider access: #UKPres pic.twitter.com/qzD8fr2BGD — UK at the UN 🇬🇧 (@UKUN_NewYork) 1 августа 2018 г.

​В Совет Безопасности ООН входят 15 стран-участниц, 5 постоянных и 10 временных. Страна-председатель Совбеза меняется каждый месяц. До Великобритании место председателя совета занимало представительство Швеции, в сентябре главой органа станут США.