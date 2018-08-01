США могут ввести санкции против Турции из-за задержания пастора, пишут СМИ

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. США подготовили список турецких организаций и частных лиц, в отношении которых могут быть введены санкции, если будет принято такое решение из-за задержания в Турции сотрудников дипмиссии США и американских граждан, в частности, американского пастора Эндрю Брансона, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Как сообщили источники агентства, модель этих санкций основана на мерах, принятых США в отношении россиян.

Американский пастор удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации гюленистов FETÖ, признанной террористической в Турции, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Брансон отрицает обвинения, называя их "постыдными и отвратительными".

В последнее время вопрос о судьбе пастора стал одним из наиболее острых в отношениях США и Турции. Ранее президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс заявили о возможности введения экономических санкций против Турции, если не будут предприняты немедленные меры по освобождению американского пастора. Позже глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не намерена терпеть угрозы США и американское вмешательство в политику страны.