Генсек ООН предостерег политические силы Зимбабве от эскалации насилия

ООН, 1 авг — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал политические силы в Зимбабве, где сейчас проходят выборы и наблюдаются массовые протесты граждан на улицах, проявлять сдержанность и благоразумие и не допускать эскалации насилия, сообщил в среду журналистам заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.
"Мы призываем проявлять сдержанность и отвергать любые формы насилия в ожидании разрешения споров и объявления результатов выборов", — сказал Хак.
По его словам, генсек "обеспокоен сообщениями о том, что в некоторых районах Зимбабве зафиксированы случаи насилия".
"Мы хотели бы напомнить действующим властям и политическим партиям, что они приняли на себя обязательства и кодекс поведения, гарантирующие мирный процесс выборов", — заключил Хак.