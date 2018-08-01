ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что к экс-руководителю его предвыборного штаба Полу Манафорту, которого обвиняют в финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов, относятся хуже, чем к легендарному гангстеру Аль Капоне.Twitter в среду.
"Где сговор с Россией?" — написал президент.
Ранее в среду в серии сообщений Трамп напомнил, что Манафорт работал на него лишь "очень короткое время". "Почему правительство не сказало мне, что в отношении него идет расследование? Эти старые обвинения не имеют ничего общего со сговором — обман!" — заявил президент.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, ведется независимым специальным прокурором Мюллером, а также в комитетах по разведке палаты представителей и конгресса США. Трамп заявлял в прошлом, что расследование против него еще на стадии предвыборной кампании вели его политические враги в сговоре с частью спецслужб. Само расследование Трамп называет "охотой на ведьм". В среду Трамп призвал генпрокурора немедленно прекратить расследование.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".