ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что к экс-руководителю его предвыборного штаба Полу Манафорту, которого обвиняют в финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов, относятся хуже, чем к легендарному гангстеру Аль Капоне.

"Посмотрим в историю, к кому относились хуже, легендарному главарю преступной группировки, убийце и "врагу общественности номер один" Альфонсе Капоне или Полу Манафорту, политтехнологу и любимцу (Рональда) Рейгана и Доула (Боб Доул, сенатор-республиканец), который сейчас заключен в одиночную камеру, хотя не признан виновным ни в чем?" — написал Трамп в своем Twitter в среду.

"Где сговор с Россией?" — написал президент.

Ранее в среду в серии сообщений Трамп напомнил, что Манафорт работал на него лишь "очень короткое время". "Почему правительство не сказало мне, что в отношении него идет расследование? Эти старые обвинения не имеют ничего общего со сговором — обман!" — заявил президент.

Во вторник в Виргинии начался процесс по делу Манафорта. Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера, который ведет расследование вменяемого России вмешательства в выборы в США и возможных связей кампании Трампа с Москвой, обвиняет экс-главу предвыборного штаба Трампа в уклонении от уплаты налогов и финансовых махинациях. Обвинение касается периода до работы Манафорта на Трампа.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, ведется независимым специальным прокурором Мюллером, а также в комитетах по разведке палаты представителей и конгресса США. Трамп заявлял в прошлом, что расследование против него еще на стадии предвыборной кампании вели его политические враги в сговоре с частью спецслужб. Само расследование Трамп называет "охотой на ведьм". В среду Трамп призвал генпрокурора немедленно прекратить расследование.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".