Более 60 пострадавших при аварии самолета в Мексике выписали из больниц

МЕХИКО, 1 авг – РИА Новости. В общей сложности 64 пострадавших при аварии самолета авиаперевозчика Aeromexico в городе Дуранго в Мексике уже выписаны из больниц, сообщила в среду сама компания.

"Aeromexico продолжает оказывать помощь пассажирам рейса AM2431 и их семьям. Сейчас 64 человека уже выписаны из местных госпиталей. Мы работаем для оказания помощи нашим клиентам и экипажу", – говорится в сообщении перевозчика.

Ранее министерство здравоохранения штата Дуранго сообщало, что в больницах продолжают оставаться 20 человек, находившихся на борту самолета.

Всего в самолете Embraer 190, вылетавшем во вторник из Дуранго в Мехико, находились 103 человека — 99 пассажиров и четыре члена экипажа. Самолет упал, по предварительной информации, во время взлета из-за сильного порыва ветра. Он выехал за пределы ВПП и загорелся, однако погибших нет.