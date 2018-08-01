Наемники из Европы воюют в Донбассе только на стороне ВСУ, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 1 авг — РИА Новости. Наемники из стран Европы воюют на территории Донбасса только на стороне украинских силовиков, заявил в среду РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"То, что наемники из Европы в Донбассе есть — отрицать нельзя… По нашим данным, на Донбассе сейчас воюют и обучают украинских солдат несколько тысяч наемников из таких стран как Польша, Латвия, Литва", — заявил Марочко.
Марочко подчеркнул, что в ЛНР нет наемников, а есть только добровольцы из других стран, которые вступили в ряды Народной милиции. "Начиная с 2014 года на Донбасс приехало большое количество добровольцев из различных стран… Некоторые из добровольцев в последующем взяли в руки оружие и вступили в ряды Народной милиции ЛНР", — добавил Марочко.