В США полицейские застрелили вооруженного мужчину вместе с заложницей

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Сотрудники полиции американского города Лос-Анджелес выстрелили в заложницу при попытке освободить ее от напавшего на нее преступника, девушка скончалась, говорится в заявлении полиции.
Когда один из сотрудников, вооруженный травматическим пистолетом, выстрелил в Переса, преступник побежал в противоположном направлении. Затем он схватил девушку, стоящую у близлежащего здания, и подставил к ее горлу нож. Три сотрудника полиции начали стрелять из боевых пистолетов, в результате чего преступник погиб, а его заложница получили ранения.
Как заявил глава полиции Лос-Анжелеса, девушка скончалась от ранений в госпитале.