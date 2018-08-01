В США полицейские застрелили вооруженного мужчину вместе с заложницей

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Сотрудники полиции американского города Лос-Анджелес выстрелили в заложницу при попытке освободить ее от напавшего на нее преступника, девушка скончалась, говорится в заявлении полиции.

Инцидент произошел в середине июня в районе Ван-Найс, но полиция сообщила о нем только во вторник. В полицию поступила информация о человеке с большим зазубренным ножом. Позже полиция назвала его имя — Гильермо Перес. Когда стражи порядка прибыли на место, Перес начал приближаться к ним, игнорируя призывы полиции бросить оружие, говорится в заявлении.

Когда один из сотрудников, вооруженный травматическим пистолетом, выстрелил в Переса, преступник побежал в противоположном направлении. Затем он схватил девушку, стоящую у близлежащего здания, и подставил к ее горлу нож. Три сотрудника полиции начали стрелять из боевых пистолетов, в результате чего преступник погиб, а его заложница получили ранения.

Как заявил глава полиции Лос-Анжелеса, девушка скончалась от ранений в госпитале.