В Киеве число госпитализированных после отравления шаурмой выросло до 65

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости. Число госпитализированных после употребления шаурмы в Киеве увеличилось до 65, из них – десять детей, сообщила в среду пресс-служба Госпотребслужбы Украины.

Накануне полиция Киева сообщила, что проводит расследование по факту массового отравления людей шаурмой, в больницы попали 16 человек. Заведено уголовное дело по статье "нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений". В среду число госпитализированных увеличилось до 61.

"По оперативным данным Главного управления Госпотребслужбы в Киеве, по состоянию на 1 августа 2018 в года в Киеве зарегистрирована вспышка заболеваний острой кишечной инфекцией, связанный с употреблением шаурмы, в результате которого пострадали 65 человек, в том числе десять детей", — говорится в сообщении Госпотребслужбы.

Ведомство направило письмо мэру Киева Виталию Кличко с предложением создать комиссию, которая обследует места торговли шаурмой.