В Киеве число госпитализированных после отравления шаурмой выросло до 65

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости. Число госпитализированных после употребления шаурмы в Киеве увеличилось до 65, из них – десять детей, сообщила в среду пресс-служба Госпотребслужбы Украины.
"По оперативным данным Главного управления Госпотребслужбы в Киеве, по состоянию на 1 августа 2018 в года в Киеве зарегистрирована вспышка заболеваний острой кишечной инфекцией, связанный с употреблением шаурмы, в результате которого пострадали 65 человек, в том числе десять детей", — говорится в сообщении Госпотребслужбы.
Ведомство направило письмо мэру Киева Виталию Кличко с предложением создать комиссию, которая обследует места торговли шаурмой.