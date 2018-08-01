Белорус угнал каток, чтобы разровнять землю на своем участке

МИНСК, 1 авг – РИА Новости. Житель Лепельского района Белоруссии угнал каток для собственных хозяйственных нужд, сообщает Sputnik Беларусь.

Информацию об угоне сотрудники уголовного розыска Лепельского РОВД получили от матери правонарушителя: каток застрял на въезде во двор.

Инцидент произошел в минувшую субботу: 58-летний мужчина залез в дорожный каток ДУ-47Б, который стоял на ремонтируемом участке дороги Большой Полсвиж — Черноручье. Сельчанин завел его и проехал полкилометра до своего дома в Малый Полсвиж.

Известно, что ранее белорус уже был осужден, в том числе за угон. Во время происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения (более 1 промилле). По его словам, при помощи катка он хотел разровнять и утрамбовать песок на въезде в собственный двор. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в УВД Витебского облисполкома, это не первый случай, когда у предприятия, которое проводит дорожные работы в регионе, угоняют технику: двумя месяцами ранее пропал трактор, который нашли в 30 километрах от места преступления. Подозреваемого в угоне задержали, а позже стало известно, что 60-летний рецидивист с 40-летним тюремным стажем "отметился" кражами и в соседних районах.

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