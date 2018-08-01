В Латвии собирают подписи за опубликование в интернете материалов КГБ

РИГА, 1 авг – РИА Новости. На латвийском портале общественных инициатив начался сбор подписей за опубликование в интернете материалов Комитета государственной безопасности (КГБ) и коммунистической партии, сообщает Sputnik Латвия.
Кангерис еще несколько лет назад заявлял, что власти не хотят делиться с народом такой информацией. Позднее он предположил, что некоторые агенты КГБ, по-видимому, в свое время были перевербованы и начали работать на благо восстановившей независимость Латвии, и именно это затрудняет процесс обнародования "мешков". По его оценкам, в картотеке КГБ числятся 583 работника культурной сферы.
Предложенная Кангерисом петиция предусматривает опубликование кадровых дел компартии, в том числе руководителей компартии ЛССР и Верховного Совета (Янис Калнберзиньш, Арвидс Пелше, Аугустс Восс, Борис Пуго, Янис Вагрис, Альфредс Рубикс, Аугустс Кирхенштейнс, Анатолий Горбунов, Вилис Лацис и другие), а также районных партийных руководителей.
С точки зрения Кангериса, необходимо обнародовать также различные документы КГБ, например картотеки оперативного учета, журналы регистрации, в том числе несостоявшихся вербовок, оперативные дела, отдельные части материалов судебных процессов о признании факта сотрудничества с комитетом госбезопасности.
Кангерис считает, что на сайте Национального архива общество должно иметь возможность непосредственно знакомиться с материалами КГБ и компартии, что содействовало бы росту понимания общества о тоталитарном режиме.
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