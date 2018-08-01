В Латвии собирают подписи за опубликование в интернете материалов КГБ

РИГА, 1 авг – РИА Новости. На латвийском портале общественных инициатив начался сбор подписей за опубликование в интернете материалов Комитета государственной безопасности (КГБ) и коммунистической партии, сообщает Sputnik Латвия.

Петицию подготовил бывший руководитель комиссии по научному исследованию материалов КГБ ЛССР Карлис Кангерис, один из авторов книги "За этими воротами стонет земля. Саласпилсский лагерь 1941–1944".

Кангерис еще несколько лет назад заявлял, что власти не хотят делиться с народом такой информацией. Позднее он предположил, что некоторые агенты КГБ, по-видимому, в свое время были перевербованы и начали работать на благо восстановившей независимость Латвии, и именно это затрудняет процесс обнародования "мешков". По его оценкам, в картотеке КГБ числятся 583 работника культурной сферы.

Предложенная Кангерисом петиция предусматривает опубликование кадровых дел компартии, в том числе руководителей компартии ЛССР и Верховного Совета (Янис Калнберзиньш, Арвидс Пелше, Аугустс Восс, Борис Пуго, Янис Вагрис, Альфредс Рубикс, Аугустс Кирхенштейнс, Анатолий Горбунов, Вилис Лацис и другие), а также районных партийных руководителей.

С точки зрения Кангериса, необходимо обнародовать также различные документы КГБ, например картотеки оперативного учета, журналы регистрации, в том числе несостоявшихся вербовок, оперативные дела, отдельные части материалов судебных процессов о признании факта сотрудничества с комитетом госбезопасности.

Кангерис считает, что на сайте Национального архива общество должно иметь возможность непосредственно знакомиться с материалами КГБ и компартии, что содействовало бы росту понимания общества о тоталитарном режиме.

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