Избирком Зимбабве отложил оглашение результатов президентских выборов

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Избирком Зимбабве на некоторое время отложил оглашение результатов президентских выборов для соблюдения законодательных требований, сообщает издание Herald Zimbabwe в Twitter со ссылкой на избирком.
"Председатель избиркома Зимбабве Джастис Чигумба объявила, что оглашение результатов президентских выборов ненадолго откладывается, поскольку комиссия стремится соблюсти законодательные требования, согласно которым все кандидаты на пост президента должны присутствовать при процессе проверки",- пишет издание.
В Зимбабве в понедельник прошли всеобщие выборы. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. Во вторник избирательная комиссия сообщила, что уверена в достоверности результатов прошедших в стране в понедельник выборов, жалоб от кандидатов и политических партий не поступало.
В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии ZANU-PF. До выборов эту должность занял бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства.
#ZimElections2018 Some shops have closed as they fear the attacks being perpetrated by the rogue pro @MDCAlliance youths. @Michellehakata @plainstan @bhebhiNyarai @muchaneta75 pic.twitter.com/siMVcNnCpE— The Herald Zimbabwe (@HeraldZimbabwe) 1 августа 2018 г.