Избирком Зимбабве отложил оглашение результатов президентских выборов

Полиция и участники протеста в Хараре в Зимбабве. 1 августа 2018

Полиция и участники протеста в Хараре в Зимбабве. 1 августа 2018

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Избирком Зимбабве на некоторое время отложил оглашение результатов президентских выборов для соблюдения законодательных требований, сообщает издание Herald Zimbabwe в Twitter со ссылкой на избирком.

Как сообщается, по закону при проверке голосов должны присутствовать все кандидаты в президенты. По словам председателя избирательной комиссии страны Джастис Чигумбы (Justice Chigumba), именно это стало причиной задержки.

"Председатель избиркома Зимбабве Джастис Чигумба объявила, что оглашение результатов президентских выборов ненадолго откладывается, поскольку комиссия стремится соблюсти законодательные требования, согласно которым все кандидаты на пост президента должны присутствовать при процессе проверки",- пишет издание.

В Зимбабве в понедельник прошли всеобщие выборы. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. Во вторник избирательная комиссия сообщила, что уверена в достоверности результатов прошедших в стране в понедельник выборов, жалоб от кандидатов и политических партий не поступало.

В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии ZANU-PF. До выборов эту должность занял бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства.

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