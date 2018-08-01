Присутствие российских инструкторов в ЦАР никто не скрывал, заявили в МИД

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские военные инструкторы находятся в Центральноафриканской республике, этого никто не скрывал, написала на своей странице в Facebook официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она напомнила, что официальный ответ министерства по поводу присутствия российских военных и гражданских инструкторов в ЦАР был опубликован еще в марте.

"Работу инструкторов снимали зарубежные съемочные группы. Они просто сообщали о желании сделать репортаж властям ЦАР, и те предоставляли такую возможность", — подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД обратила внимание на то, что, исходя из места обнаружения тел, убитые накануне в ЦАР российские журналисты направлялись не туда, где работают инструкторы.

"Мало того, исходя из полученной от местной стороны информации, они игнорировали предупреждения о том, что покидают зону, которую контролируют местные правоохранительные органы. Что они делали в ЦАР на самом деле, каковы были их цели и задачи — вопрос открытый", — написала представитель ведомства.

Также в своем сообщении Захарова назвала "околесицей" сообщения в СМИ по поводу "расследований" по частным военным компаниям в африканской стране.

Официальный представитель МИД призвала всех, кто командирует журналистов в "сложные" регионы, заранее сообщать об этом в министерство через пресс-службу.

"Мы, как минимум, можем дать рекомендации по ситуации в стране, оформлению документов, информируем наши посольства для содействия. Поможем установить контакт с местной стороной, если будет необходимо. Дадим разъяснения по требованиям к ведению журналисткой деятельности, ввозу аппаратуры", — подчеркнула Захарова. Также она посоветовала пользоваться разработанным в МИД мобильным приложением "Зарубежный помощник".

Все эти действия повышают шансы журналистов на благополучное возвращение из командировки, заключила Мария Захарова.

Что произошло в ЦАР

Накануне в ЦАР нашли тела Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Все трое работали там от "Центра управления расследованиями" Михаила Ходорковского. В ЦУР сообщили, что журналисты снимали в республике документальное кино о жизни этой страны. В последний раз они выходили на связь в воскресенье.

Первые данные об обнаружении в Африке тел троих россиян с пресс-картами стали поступать накануне в районе 17:30 мск.

Позже источник, знакомый с ситуацией, заявил, что у погибших были с собой просроченные удостоверения различных СМИ.

В МИД установили, что поездка была оформлена как туристическая и пока точных данных о цели визита в ЦАР нет.

Цель нападения на журналистов также не установлена. По одной из версий, это могло быть ограбление.

Ситуация находится под личным контролем главы МИД Сергея Лаврова, сотрудники министерства приложат все усилия для выяснения деталей произошедшего.

Ведомство также окажет помощь при транспортировке тел погибших россиян на родину.