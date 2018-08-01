Минобороны хуситов в Йемене объявило о перемирии на Красном море

ДУБАЙ, 1 авг — РИА Новости. Министерство обороны правительства йеменских мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов) объявило о двухнедельном прекращении военных операций на Красном море в Йемене после обстрела саудовских нефтяных танкеров, сообщил глава Высшего революционного комитета хуситов Мухаммед Али аль-Хуси в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

"Перемирие, которое приветствовало министерство обороны, началось в 12 часов ночи (по местному времени) 1 августа и продлится до 12 часов ночи среды 15 августа. Его можно будет продлить в ответ на встречные шаги со стороны американо-саудовской коалиции и ее союзников. Мы объявили об этой инициативе с призывом к официальной йеменской стороне (правительству президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади — ред.) также прекратить военные операции на море на определенный срок с возможностью продления, которое бы охватило все фронты", — добавил аль-Хуси.

По его словам, хуситы ожидают аналогичного шага от руководства коалиции.

Неделю назад йеменские мятежники обстреляли два саудовских нефтяных танкера в Красном море рядом с западным побережьем страны, причинив небольшой ущерб одному из них. После этого саудовские власти объявили о приостановке транспортировки нефти через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море с Аденским заливом, до улучшения ситуации с безопасностью.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.