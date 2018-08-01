Россия выступает за дальнейшее реформирование ОБСЕ, заявил Лукашевич

ВЕНА, 1 авг — РИА Новости. Россия выступает за дальнейшее реформирование ОБСЕ, разработку устава организации, заявил в среду постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Он напомнил, что в этот день, 43 года назад в Хельсинки руководители 35 стран подписали Заключительный акт СБСЕ (Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе), закрепивший политические и территориальные итоги Второй мировой войны и утвердивший десять принципов взаимоотношений между государствами ("хельсинкский декалог"), подчеркнув, что несмотря на "солидный" возраст ОБСЕ продолжает оставаться уникальной платформой для построения в Евроатлантике и Евразии пространства всеобъемлющей и неделимой безопасности.

"Задача преодоления старых и новых разделительных линий, построения в Европе единого экономического и гуманитарного пространства актуальна и ждет своего решения. Россия готова к такой совместной работе", — говорится в заявлении Лукашевича, распространённого в Twitter постпредства.

Российский дипломат отметил, что платформа инклюзивного и равноправного диалога в ОБСЕ на практике воплощает принцип суверенного равенства государств и, благодаря правилу консенсуса, позволяет принимать подлинно коллективные решения, отвечающие интересам всех участников ОБСЕ.

"Россия выступает за дальнейшее реформирование ОБСЕ, разработку ее Устава, исправление тематических и географических дисбалансов в работе институтов и полевых присутствий", — заключил Лукашевич.