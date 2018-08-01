Действующий президент Зимбабве призвал к терпению на фоне протестов

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва призвал граждан проявить терпение и спокойствие в тот момент, когда подводятся окончательные результаты президентских выборов в стране.

Ранее сообщалось, что правящая партия Зимбабве "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF) получила большинство мест в нижней палате парламента страны по результатам прошедших в понедельник выборов. На улицах Хараре собрались сотни протестующих, полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки для их разгона.

"В этот решающий момент я призываю всех отказаться от провокационных заявлений. Мы все должны продемонстрировать терпение и зрелость и действовать так, чтобы наш народ и его безопасность были на первом месте. Сейчас время ответственности и, прежде всего, мира", — написал он в своем Twitter.

В Зимбабве в понедельник прошли всеобщие выборы. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. Во вторник избирательная комиссия сообщила, что уверена в достоверности результатов прошедших в стране в понедельник выборов, жалоб от кандидатов и политических партий не поступало.